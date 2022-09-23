Португалия — Испания 27.09.2022 Лига Наций, прогноз на футбольный матч

27 сентября сборная Португалии на своем поле примет Испанию в заключительном матче группового этапа Лиги Наций УЕФА. Встреча пройдет на Муниципальном стадионе в Браге и начнется в 21:45 по московскому времени.

Рекомендуемые ставки: Х2; ТМ 2,5

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Сборная Португалии

Португалия начинала розыгрыш Лиги Наций гостевым матчем как раз против испанцев и сумела на последних минутах уйти от поражения — 1:1. На гол Альваро Мораты в дебюте встречи португальцы ответили голом Рикарду Орты.

Затем команда Фернанду Сантуша выдала образцово показательный матч против Швейцарии, выиграв в Лиссабоне 4:0. Все было решено еще в первом тайме, когда хозяева поля забили три безответных мяча, два из которых на свой счет записал Криштиану Роналду.

В третьем матче группового этапа экс-чемпионы Европы одержали ожидаемую победу над Чехией — 2:0. Голами отметились игроки английских клубов — Жоау Канселу из «Манчестер Сити» и Гонсалу Гедеш из «Вулверхэмптона».

Однако завершить на мажорной ноте июньский сет матчей Португалии не удалось — в гостях команда уступила Швейцарии с минимальным счетом.

Из-за этой осечки победители первого розыгрыша Лиги Наций пропустили на первое место испанцев и теперь для выхода в плей-офф ей нужно одерживать только победу.

Что касается состава, то Сантушу удалось вызвать всех сильнейших — на последний перед чемпионатом мира в Катаре сбор приехали все звездные игроки атакующей линии португальцев: Криштиану Роналду, Бруну Фернандеш, Бернарду Силва, Жота, Жоау Феликс и молодая звезда итальянского «Милана» Рафаэл Леау.

Сборная Испании

После ничьей с португальцами в первом туре испанцы не смогли победить и Чехию — встреча в Праге завершилась со счетом 2:2. Причем команда Луиса Энрике должна была быть довольна таким результатом, так как испанцы спаслись от поражения на последней минуте благодаря голу защитника «Атлетика» Иньиго Мартинеса.

Первую победу в текущей Лиге Наций Испания одержала в третьем туре над Швейцарией — гостевой матч завершился с минимальным счетом в пользу испанцев, голом отметился Пабло Сарабия.

Полузащитник «ПСЖ» забил и в следующем матче против Чехии — в ответной игре испанцы снова забили дважды, но теперь сумели сохранить свои ворота в неприкосновенности. Второй гол хозяев в этой встречи забил Карлос Солер, который летом стал одноклубников Сарабии в «ПСЖ».

Луис Энрике вызвал на заключительные матчи группового этапа 25 футболистов, шесть из которых представляют«Барселону». Среди не попавших в состав выделяются Ансу Фати, Давид Де Хеа и Серхио Рамос. Энрике отметил, что на данный момент вызвал, по его мнению, всех сильнейших, но при это заявил, что двери в сборную для участия в чемпионате мира ни для кого еще не закрыты.

Португалия — Испания: история личных встреч

Пять последних встреч географических соседей неизменно заканчивались вничью. Даже в двух последних товарищеских матчах команды, которые обычно нацелены на атаку и результативный футбол, разошлись с нулями на табло.

Также еще свеж в памяти матч между двумя командами на чемпионат мира в России — тогда в Сочи соперники выдали настоящий спектакль с красивым голом Криштиану Роналду на последних минутах со штрафного. Итогом той встречи стал счет 3:3, а обе команды сумели выйти в плей-офф, который для них все равно быстро закончился.

Прогноз на матч Португалия — Испания

Результаты последних личных встреч говорит о примерно одинаковом классе команды. Весьма вероятно, что и предстоящая встреча в Браге завершится мирным исходом, тем более, что гостей она устроит. В «Лиге Ставок» на такой исход можно поставить с коэффициентом 3,15. Но лучше подстраховаться и поставить на Х2 за 1,50.

Судя по всему матч вряд ли получится результативным, поэтому можно сделать ставку на ТМ 2,5 с котировкой 1,59.

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Где смотреть Португалия – Испания