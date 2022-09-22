Беларусь не побеждает 5 игр подряд, Казахстан с Адиевым не проигрывает в 5 матчах

Сборная Беларуси не выиграла ни одного из пяти последних матчей.

Сегодня команда уступила Казахстану в 5-м туре (1:2). Это третье поражение белорусов в рамках этого турнира – ранее они проиграли Словакии (0:1) и Азербайджану (0:2).

Также на счету Беларуси 2 ничьих – с Азербайджаном (0:0) и Казахстаном (1:1). Команда не побеждает с 29 марта – тогда Беларусь обыграла Бахрейн в товарищеском матче (1:0).

Казахстан же, напротив, не проигрывает 5 матчей подряд. У команды 4 победы (2:0 над Азербайджаном, 1:0 и 2:1 над Словакией, 2:1 над Беларусью) и 1 ничья – 1:1 с . Последнее поражение датируется 29 марта – тогда они уступили Молдове (0:1).