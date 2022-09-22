Казахстан во второй раз вышел вперед в матче с Беларусью. Забил Зайнутдинов

Сборная Казахстана вышла во второй раз вперед в домашнем матче Лиги наций против сборной Беларуси. Вторым голом казахстанцев на 79-й минуте отметился полузащитник Бактиер Зайнутдинов.

Победа в этом матче позволит Казахстану досрочно одержать победу в группе и перейти в дивизион B Лиги наций УЕФА.

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