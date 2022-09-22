Зайнутдинов забил десятый мяч за сборную Казахстана. До рекорда сборной полузащитнику ЦСКА осталось три мяча

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов забил Беларуси в матче Лиги наций УЕФА.

Это десятый мяч игрока ЦСКА за национальную команду.

Таким образом 23-летний Зайнутдинов продолжает занимать третью строчку в списке лучших бомбардиров сборной Казахстана.

Лучшим бомбардиром в истории команды остается Руслан Балтиев (13 мячей), Виктор Зубарев забил на один гол меньше.

🎰 200% бонус на первый депозит! Регистрируйся и получи вознаграждение 🤑

Судьи выбрали Канело: 10 лучших снимков главного боя года

Сможешь стать звездой кулачных боев и выиграть чемпионский перстень? Игра, в которой ты – звезда Top Dog