Зайнутдинов забил десятый мяч за сборную Казахстана. До рекорда сборной полузащитнику ЦСКА осталось три мяча

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Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов забил Беларуси в матче Лиги наций УЕФА.

Это десятый мяч игрока ЦСКА за национальную команду.

Таким образом 23-летний Зайнутдинов продолжает занимать третью строчку в списке лучших бомбардиров сборной Казахстана.

Лучшим бомбардиром в истории команды остается Руслан Балтиев (13 мячей), Виктор Зубарев забил на один гол меньше.

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