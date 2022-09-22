Зайнутдинов забил десятый мяч за сборную Казахстана. До рекорда сборной полузащитнику ЦСКА осталось три мяча

Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов забил Беларуси в матче Лиги наций УЕФА.
Это десятый мяч игрока ЦСКА за национальную команду.
Таким образом 23-летний Зайнутдинов продолжает занимать третью строчку в списке лучших бомбардиров сборной Казахстана.
Лучшим бомбардиром в истории команды остается Руслан Балтиев (13 мячей), Виктор Зубарев забил на один гол меньше.
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