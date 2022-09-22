ЦСКА обыграл свою молодежку в тренировочном матче. Забили Кучаев и Обляков

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ЦСКА провел тренировочную игру против молодежной команды.

За основу армейцев сыграли все футболисты, за исключением тех, кто уехал в сборные. Команды отыграли один тайм. 

ЦСКА – ЦСКА мол – 2:0

Голы: 1:0 – Кучаев (5), 2:0 – Обляков (42).

ЦСКА: Боков, Гайич (Ушаков, 22), Роша, Фукс, Набабкин, Мойзес, Зделар, Мухин, Кучаев, Обляков, Гайч (Заболотный, 22).

ЦСКА мол: Шайхутдинов, Каптилович, Лукин, Щенников, Ушаков (Гайич, 22), Кисляк, Сливин, Носков, Оздоев, Игрок на просмотре (Арбузов, 21), Заболотный (Гайч, 22).

Предупреждение: Фукс, 11.

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