ЦСКА обыграл свою молодежку в тренировочном матче. Забили Кучаев и Обляков

провел тренировочную игру против молодежной команды.

За основу армейцев сыграли все футболисты, за исключением тех, кто уехал в сборные. Команды отыграли один тайм.

ЦСКА – ЦСКА мол – 2:0

Голы: 1:0 – Кучаев (5), 2:0 – Обляков (42).

ЦСКА: Боков, Гайич (Ушаков, 22), Роша, Фукс, Набабкин, Мойзес, Зделар, Мухин, Кучаев, Обляков, Гайч (Заболотный, 22).

ЦСКА мол: Шайхутдинов, Каптилович, Лукин, Щенников, Ушаков (Гайич, 22), Кисляк, Сливин, Носков, Оздоев, Игрок на просмотре (Арбузов, 21), Заболотный (Гайч, 22).

Предупреждение: Фукс, 11.