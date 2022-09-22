«Барса» хотела оштрафовать Пике на 300 тысяч евро за фильм о Гризманне в 2018-м, но не стала из-за скорых выборов президента клуба

«Барселона» хотела наказать за фильм об , но не сделала этого.

Ранее стало известно, что в каталонском клубе расценили действия защитника как приносящие репутационный ущерб. Напомним, что в июне 2018 года документальный фильм о Гризманне сняла компания Kosmos, принадлежащая Пике. В его концовке форвард, тогда выступавший за , отказался от перехода в «Барселону».

Как пишет El Mundo, после внутреннего расследования «Барселона» пришла к выводу, что имеет право оштрафовать Пике на 25% от месячной зарплаты (около 300 тысяч евро). Был сделан вывод о том, что Жерар нарушил два пункта контракта с «Барселоной».

, тогда занимавший пост президента каталонского клуба, пришел к выводу о том, что «Пике ставит свои интересы выше клубных», «проявляет неуважение» и «создает конфликт интересов».

Однако затем не стала наказывать Пике. Это решение объясняется тем, что в медиа по этому поводу мог разразиться крупный скандал. Кроме того, в клубе сослались на близость президентских выборов в «Барселоне».