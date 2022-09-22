Далер Кузяев: «Не знаю, зачем Малкому и Клаудиньо гражданство России. Они бы пригодились нашей сборной»

высказался о желании Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Сначала не поверил в новость о том, что Малком и Клаудиньо получат российское гражданство. Но после оказалось, что это правда. Не знаю, зачем им гражданство.

Они бы точно пригодились нашей сборной, выиграли Олимпийские игры. Не знаю о других иностранцах, хотели бы они получить российское гражданство.

Если Малком и Клаудиньо недавно продлили контракт, значит, им здесь тут нравится, и это хорошо для команды. Им в России все нравится», – сказал полузащитник и сборной России.

Паспорт РФ для Малкома и Клаудиньо – зачем это бразильцам? Сыграть за сборную России не получится