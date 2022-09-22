Далер Кузяев: «Не знаю, зачем Малкому и Клаудиньо гражданство России. Они бы пригодились нашей сборной»

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Далер Кузяев высказался о желании Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Сначала не поверил в новость о том, что Малком и Клаудиньо получат российское гражданство. Но после оказалось, что это правда. Не знаю, зачем им гражданство.

Они бы точно пригодились нашей сборной, выиграли Олимпийские игры. Не знаю о других иностранцах, хотели бы они получить российское гражданство.

Если Малком и Клаудиньо недавно продлили контракт, значит, им здесь тут нравится, и это хорошо для команды. Им в России все нравится», – сказал полузащитник «Зенита» и сборной России.

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