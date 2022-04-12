Вингер «Шахтера» Мудрик близок к переходу в «Брентфорд». Клуб АПЛ предлагал 15 млн евро

Вингер может перейти в .

Как сообщает Tribuna.com со ссылкой на журналиста Игоря Бурбаса, клубы согласовали сумму компенсации за трансфер 21-летнего игрока. Начался второй этап трансфера, который может быть оформлен в течение недели.

Если украинец перейдет в «Брентфорд», то до конца сезона будет тренироваться с командой, но не сможет играть, поскольку запретила регистрировать игроков вне трансферного окна.

Ранее сообщалось, что «Брентофрд» предложил «Шахтеру» 15 миллионов евро.

По информации CalcioMercato, футболист уже уехал в Англию.

С подробной статистикой Мудрика, который забил 2 гола и отдал 9 результативных передач в 19 матчах сезона, можно ознакомиться здесь.