«ЦСКА не пройдет порожняком этот сезон. Федотов умеет делать выводы, это команда с будущим». Радимов об армейцах

высказался о выступлении в текущем сезоне.

После 10 туров красно-синие занимают в таблице Мир РПЛ 3-е место.

— Как вам ЦСКА во главе с Федотовым?

— Очень нравится. Это команда с будущим. Что касается неожиданного поражения от «Торпедо», то это типичная недооценка соперника. За что футбол жестоко карает. Для клуба, который собирается решать серьезные задачи, такая распущенность непозволительна. Армейцы банально проспали начало, позволили сопернику забить, а дальше не перестроились и упустили кучу моментов.

«Поплыл» Каррскаль. Не забивали в идеальных ситуациях Чалов и Гайч. Не были заметны Медина с Мендесом. И это при том, что у «Торпедо» играли футболисты, о которых раньше и слышно особо не было. А Смольникову и Лебеденко, которых мы знаем, на двоих больше семидесяти лет. Но как они бились! И победили. Чего не было у ЦСКА.

И все равно я считаю, что этот сезон армейцы не пройдут порожняком. Уверен в этом потому, что Федотов уже успел доказать — из тех уроков, которые преподнесло в субботу «Торпедо», он умеет делать выводы и извлекать пользу, – сказал главный тренер «Зенита-2».