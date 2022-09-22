Черчесов о Дзюбе в «Адана Демирспор»: «События показывают, что там другая конкуренция. Нужно заново бороться за место под солнцем»

высказался о переходе в .

– Не слишком ли скромный клуб для Дзюбы?

– Нет-нет. Во-первых, турецкий чемпионат — очень интересный. Мы следили за ним, когда Кудряшов там оказался, часто ездили и смотрели. А «Адана» — хороший, стабильный клуб, пусть пока и без такого имени, как «Галатасарай», «Бешикташ» или «Фенербахче».

Это мы знаем Дзюбу с 15 лет, а там хоть и имеют о нем представление, но чтобы попасть в топ-клуб, надо сначала проявить себя в какой-то промежуточной команде.

Рад, что он начал с гола, но дальнейшие события показывают, что там абсолютно другая конкуренция, другая среда. И независимо от того, что было раньше, нужно заново бороться за свое место под солнцем, – сказал главный тренер «Ференцвароша».