Товарищеский матч. Сборная России U21 забила 6 мячей Беларуси

Молодежная сборная России разгромила сборную Беларуси U21 (6:1).
Товарищеский матч
Борисов, Беларусь
Сборная Беларуси U21 – сборная России U21 – 1:6 (1:1)
Голы: 0:1 – Тюкавин (13), 1:1 – Кузнецов (11), 1:2 – Шитов (64), 1:3 – Фирсов (66, автогол), 1:4 – Ермаков (77), 1:5 – Ермаков (79), 1:6 – Яковлев (82).
Молодежная сборная России: Худяков (Агкацев, 46), Александров, Мелехин (Кутицкий, 46), Лангович (Железнов, 59), Волков (Денисов, 46), Кравцов (Карпукас, 46), Пруцев (Шильцов, 70), Соколов (Ермаков, 59), Щетинин (Яковлев, 46), Гладышев (Михайлов, 46), Тюкавин (Шитов, 46).