Бруну о Роналду: «Лучший в мире. Его важность для команд, где он играет, никогда не снизится. Он хочет достичь того, чего другие никогда не достигали»

высказался о , с которым играет в и сборной.

Полузащитник прокомментировал слова форварда о желании сыграть на Евро-2024 в составе сборной .

«Тот, кто думал, что Криштиану не захочет выступить на чемпионате Европы, не знает его.

Мы хорошо знаем, что это упертый и амбициозный игрок, у которого есть вкус к игре. Он показывал это на протяжении многих лет. Это не новость. Мы знаем, что Криштиану хочет достичь того, чего другие никогда не достигали. Его важность для команд, где он играет, никогда не снизится.

Роналду – лучший игрок мира, и он будет продолжать преодолевать барьеры, которые не под силу другим», – сказал Фернандеш.