«Барса» заявила, что может подать в суд на газету, опубликовавшую инсайды о переговорах с Месси в 2020-м

выступила с заявлением после публикаций сведений, касающихся Лео Месси.

«В связи с информацией, опубликованной сегодня в El Mundo под названием «Утечки «Барсы». Секретные файлы клуба, часть первая» футбольный клуб выражает возмущение по поводу преднамеренной утечки информации, которая рассматривается в рамках судебного разбирательства. Клуб сожалеет, что медиа, о котором идет речь, хвастается «доступом к огромному количеству документов и электронных писем, которые являются частью расследования по Барсагейту», хотя эта информация еще не была опубликована официально.

В любом случае, в статье, о которой идет речь, опубликованы документы, не имеющие никакого отношения к этому судебному разбирательству. Их использование направлено на нанесение ущерба репутации и конфиденциальным данным клуба.

Чтобы защитить права «Барселоны», юридический департамент клуба изучает, какие юридические меры может предпринять в данной ситуации», – сказано в заявлении каталонского клуба.

Ранее El Mundo сообщила, что Месси требовал у «Барсы» подписной бонус 10 млн евро в 2020-м и компенсацию за снижение зарплаты в пандемию, а также отступные в размере 10 000 евро. Кроме того, газета написала, что в ходе этих переговоров аргентинец просил ложу на «Камп Ноу» для своей семьи и оплату чартеров в Аргентину.