Дубравка о Роналду: «Я не хотел казаться его фанатом, но он первым начал общение, спрашивал о семье. Было приятно»

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Мартин Дубравка высказался об общении с Криштиану Роналду.

«У нас была возможность поговорить до тренировки и после нее, в тренажерном зале. Криштиану расспрашивал меня о моей семье, о том, где я живу, и о других подобных вещах.

Он проявил интерес, и именно он первым начал общение. Я не хотел казаться его фанатом и идти прямо к нему. С ним было очень приятно поговорить», – сказал вратарь «Манчестер Юнайтед» в интервью словацкой газете Sport. 

Дубравка перешел в «МЮ» из «Ньюкасла» на правах аренды с правом выкупа 1 сентября.

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