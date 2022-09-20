Глен Джонсон: «Ливерпулю» место в топ-4, казалось, было гарантировано, но теперь я нервничаю. «Тоттенхэм» и «Арсенал» шокируют»

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Бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон опасается, что команда не попадет в топ-4 АПЛ.

«Тоттенхэм» и «Арсенал» шокируют больше всех. Вряд ли люди думали, что «шпоры» будут настолько хороши.

«Ливерпулю», казалось, место в четверке было гарантировано, но теперь я немного нервничаю.

Если «Ливерпуль» за три месяца до окончания сезона будет недалеко от «Тоттенхэма» и «Арсенала», то попадет в четверку, потому что эти команды могут сдать.

Ван Дейк задал высокую планку, и уже спустя несколько слабых матчей его всегда будут критиковать. Он определенно сейчас не в лучшей форме, но дело может быть и в тех игроках, что его окружают.

Возможно, он думал, что все давалось слишком легко, и потерял концентрацию. Уж за день свое мастерство точно не потеряешь. Как только он снова будет сосредотачиваться на матчах, все будет хорошо.

Я уверен, что у Дарвина Нуньеса все будет в порядке. Всегда хочется иметь в команде такого игрока – с огоньком. В этом смысле он похож на Ришарлисона. Посмотрим, дорастет ли он до уровня Диаса, но потенциал определенно есть.

Но и всегда есть риск того, что он станет кем-то вроде Вернера. То, что футболист проявляет себя за пределами АПЛ, не означает, что у него все сразу наладится в Англии», – отметил Джонсон.

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