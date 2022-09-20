Кавазашвили об агенте Бальде: «Подставил всемирно знаменитый «Спартак» и всю страну, сбагрив ненужного футболиста»

высказался о дисквалификации форварда «Спартака» .

«Приобретение Бальде, которому итальянская федерация футбола по допинговым мотивам запретила выступать, говорит о том, что была допущена оплошность.

Я на 100% уверен в том, что была спешка перед закрытием трансферного окна, хотели быстро приобрести футболиста, чтобы укрепить команду. Глубоко не копнули, не стали выяснять, какие за ним есть нарушения.

Агента, который нам сбагрил ненужного футболиста, нужно наказать так, чтобы с него снял или приостановил лицензию. Он подставил таким поведением огромный, всемирно знаменитый «Спартак» и всю страну», – сказал бывший вратарь и член комитета РФС по этике.

Бальде забанили на три месяца 😱 Оказывается, он пропустил допинг-тест из-за разноса тренера «Кальяри»