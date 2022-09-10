Чалов забил 50-й гол в РПЛ и вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионате России

Теги ЦСКА Вагнер Лав Сергей Семак премьер-лига Россия Алан Дзагоев Краснодар Сейду Думбия Владимир Кулик Федор Чалов Спорт-Экспресс Футбол

Федор Чалов забил 50-й гол в чемпионате России. 

Нападающий ЦСКА реализовал пенальти в матче с «Краснодаром» в 9-м туре Мир РПЛ (3:1, второй тайм). 24-летний футболист проводит 147-ю игру в рамках турнира. 

Чалов вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионате России, опередив Владимира Кулика. Лидирует в списке Вагнер Лав, забивший 85 голов, на втором месте – Сергей Семак (68 мячей), третий – Сейду Думбия (66), четвертый – Алан Дзагоев (54).

С подробной статистикой Чалова можно ознакомиться здесь

 Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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