Чалов забил 50-й гол в РПЛ и вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионате России

Федор Чалов забил 50-й гол в чемпионате России.
Нападающий ЦСКА реализовал пенальти в матче с «Краснодаром» в 9-м туре Мир РПЛ (3:1, второй тайм). 24-летний футболист проводит 147-ю игру в рамках турнира.
Чалов вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионате России, опередив Владимира Кулика. Лидирует в списке Вагнер Лав, забивший 85 голов, на втором месте – Сергей Семак (68 мячей), третий – Сейду Думбия (66), четвертый – Алан Дзагоев (54).
С подробной статистикой Чалова можно ознакомиться здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.