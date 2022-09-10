Чалов забил 50-й гол в РПЛ и вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионате России

забил 50-й гол в чемпионате России.

Нападающий ЦСКА реализовал пенальти в матче с в 9-м туре Мир (3:1, второй тайм). 24-летний футболист проводит 147-ю игру в рамках турнира.

Чалов вышел на 5-е место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в чемпионате России, опередив Владимира Кулика. Лидирует в списке , забивший 85 голов, на втором месте – Сергей Семак (68 мячей), третий – Сейду Думбия (66), четвертый – (54).

С подробной статистикой Чалова можно ознакомиться здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.