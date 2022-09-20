Модрич не уйдет из сборной Хорватии до Евро-2024

Полузащитник планирует играть за сборную до Евро-2024.

Об этом рассказал врач хорватской национальной команды Зоран Бахтиярович. Вчера игроки сборной прощались с Бахтияровичем, который на протяжении 30 лет работал с командой.

«30 лет – это долгий срок. Я планировал уйти, когда Лука и другие возрастные футболисты попрощаются со сборной. Тогда бы я ушел на пенсию, и никто об этом и не узнал бы.

Но Лука решил остаться в сборной до Евро-2024. Мне будет сложно дождаться этого момента. Но я уже договорился с тренером о том, что мне привезут одну медаль из Катара», – сказал Бахтиярович.

Модрич дебютировал за сборную в марте 2006 года. Он является рекордсменом по количеству матчей за Хорватию.

В этом сезоне 37-летний полузащитник провел девять матчей в составе «Реала», забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его полную статистику можно найти здесь.