Модрич недоволен календарем: «Бесчеловечно ставить 4 игры за 10 дней после такого сезона»

вновь выразил недовольство плотным календарем Лиги наций.

«Каждый матч за сборную важен вне зависимости от того, товарищеская это игра или матч Лиги наций.

Для меня большое значение имеет то, когда стоят эти игры. Их слишком много. Ненормально ставить четыре игры за десять дней после такого сезона. Это бесчеловечно. Но, надевая эту футболку, ты обязан показывать максимум.

Мы заработали семь очков, отдали все силы. Первый матч получился очень плохим, но мы исправили ситуацию в следующих трех играх», – сказал полузащитник и сборной после победы над Францией (1:0).

Модрич недоволен календарем Лиги наций: «Через 10 дней после такого сезона ставят 4 матча. Нас не спрашивают»