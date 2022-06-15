Модрич признан игроком сезона в Хорватии по версии футболистов и тренеров местной лиги. Лука выигрывал приз все 10 раз

признан лучшим хорватским игроком этого сезона.

Полузащитник получил награду Trofej Nogometaš, вручаемую по итогам опроса футболистов и тренеров чемпионата .

Модрич выиграл приз в 10-й раз подряд. Награда вручается с 2013 года, с тех пор ее брал только Лука.

На награду также претендовали и .

Отметим, что в Хорватии также есть более популярная награда лучшему футболисту страны, вручаемая на церемонии, организованной Хорватским футбольным союзом. Этот приз Модрич выигрывал в 2007, 2008, 2011, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах.

В прошедшем сезоне Модрич стал чемпионом Испании в составе «Реала», а также выиграл Лигу чемпионов и Суперкубок Испании.

Статистику 36-летнего игрока можно найти здесь.