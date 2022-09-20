Цорн о будущем в «Локо»: «У меня контракт до 2024-го. Планирую отработать его полностью»

Спортивный директор заявил, что не намерен покидать свой пост.

После 10 туров красно-зеленые занимают в таблице Мир 12-е место.

— С каким настроением уходите на международную паузу?

— Конечно, с плохим. В дерби всегда хочется победить. Мы проиграли. Очень обидно.

— Вы уверены, что продолжите работать в «Локомотиве»?

— У меня контракт до 2024 года. Планирую отработать его полностью.

— Писали, что Комппера уволили, но он остался работать в структуре клуба.

— Как каждый тренер, который заключает контракт с профессиональным клубом, он защищен правилами ФИФА. Какие опции есть у человека, которого отстраняешь от работы? Ты можешь выплатить ему весь контракт, куда-то устроить либо использовать в других направлениях в клубе. Этот процесс как раз сейчас идет.

Мы изучаем разные варианты. Не готовы выплачивать контракты, потому что это просто финансово невыгодно, – сказал .