Цорн о будущем в «Локо»: «У меня контракт до 2024-го. Планирую отработать его полностью»

Спортивный директор «Локомотива» заявил, что не намерен покидать свой пост.
После 10 туров красно-зеленые занимают в таблице Мир РПЛ 12-е место.
— С каким настроением уходите на международную паузу?
— Конечно, с плохим. В дерби всегда хочется победить. Мы проиграли. Очень обидно.
— Вы уверены, что продолжите работать в «Локомотиве»?
— У меня контракт до 2024 года. Планирую отработать его полностью.
— Писали, что Комппера уволили, но он остался работать в структуре клуба.
— Как каждый тренер, который заключает контракт с профессиональным клубом, он защищен правилами ФИФА. Какие опции есть у человека, которого отстраняешь от работы? Ты можешь выплатить ему весь контракт, куда-то устроить либо использовать в других направлениях в клубе. Этот процесс как раз сейчас идет.
Мы изучаем разные варианты. Не готовы выплачивать контракты, потому что это просто финансово невыгодно, – сказал Томас Цорн.