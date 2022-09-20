Колосков об игре «Зенита»: «Ничем не отличается от лучших матчей в топ-лигах Европы. Приятно смотреть»

высказался после победы «Зенита» над «Динамо» (2:0) в Мир .

— Такой поражает? Будто играл не против конкурента, а против соперника, уступающего в классе.

— Не то что поражает — радует. Я бы так назвал. Хорошая игра, приятно смотреть. Знаете, игра «Зенита» ничем не отличается от лучших матчей, которые мы видим по ТВ в Европе — в лучших европейских лигах. Таких, как Франция, Англия, Испания, Германия. Прекрасная команда.

«Динамо» пыталось что‑то сделать, но уровень мастерства совершенно разный. За счет этого «Зенит» и выиграл.

— «Зенит» обыграл всех топов в РПЛ. Кто теперь конкурент?

— Видел конкурентом ЦСКА, но он неожиданно проиграл [«Торпедо»]. И теперь конкурентов нет у «Зенита», — сказал почетный президент РФС.