Казаков связал снижение уровня судейства Карасева с баном России: «Не могла не упасть профессиональная мотивация. Отсюда неоднозначные матчи, оплошности»

Журналист Илья Казаков прокомментировал претензии «Динамо» к судьям матча против «Зенита».

Московский клуб дома потерпел поражение в 10-м туре Мир (0:2). На матче работала бригада арбитров во главе с .

«О Карасеве. Или о реакции «Динамо» на поражение от .

Реакция на судейство в игре с «Зенитом» выглядит скорее эмоциональной, хотя если изучить появившийся сегодня в СМИ разбор второстепенных эпизодов, то становится понятнее, что так могло зацепить игроков, Йокановича и руководство клуба.

Но мне кажется, надо смотреть на работу Карасева шире, чем говорить просто про одну неоднозначную игру или недовольство одного клуба. Поспрашивал у футбольных знакомых, что с ним происходит. Удивительно – но почти все говорят об одном и том же.

Дело конечно, же не в предвзятости Сергея – будь то позитив к «Зениту» или негатив к «Динамо». Беда в другом. У Карасева после всех событий и реакций на них, не могла не упасть профессиональная мотивация. Еще недавно он был ведущим арбитром ФИФА, любимцем Коллины, кандидатом на обслуживание матчей уровня плей-офф чемпионата мира-2022 и Лиги чемпионов (как знать, может даже уровня финала).

Но сейчас ничего этого, к сожалению, нет, осталась иная мотивация (не думаю, что финансовая, хотя наверняка и она), но когда твой возраст все ближе к предельному, этого уже не хватает. Отсюда неоднозначные матчи, отсюда оплошности. Ведь дело не только в последнем матче, после игры 6-го тура ЦСКА – «Ахмат» Карасев из-за ошибок пропустил два тура.

И вот уже вокруг многие шепчут – Акела стал чаще промахиваться. Все чаще можно услышать – лучший рефери страны это Безбородов или Кукуян. Сам факт, что один из ведущих клубов лиги, вероятно, выписал Карасеву черную метку, точно не говорит в пользу арбитра. Даже если рефери действительно ни в чем не виноват.

Не хочется, чтобы мы потеряли судью, еще недавно считавшегося лучшим. Нужно стараться искать новую внутреннюю мотивацию. Но сказать проще, чем найти», – написал Казаков.