Проведению матча России и Кыргызстана ничего не угрожает. Киргизский футбольный союз подтвердил

Киргизский футбольный союз прокомментировал ситуацию с товарищеской игрой с Россией.

Матч, который должен пройти в Бишкеке, запланирован на 24 сентября.

14 сентября ка киргизско-таджикской границе начался конфликт с применением оружия. Перестрелки между военнослужащими двух стран, как сообщалось, произошли в трех местах в Баткенском районе одноименной области Киргизии. 16 сентября появилась информация, что парламент Киргизии может обсудить введение военного положения в стране.

«Угроз, если вы имеете в виду приграничное вторжение соседней республики, нет. Территориально это находится в другом уголке страны.

Что касается билетов, то они пока не поступили в продажу. Ожидаем, что это произойдет на днях», – говорится в сообщении пресс-службы Киргизского футбольного союза.

«Все идет по предварительному обсуждению с российской стороной. В планах есть проведение игры», – добавили в КФС.