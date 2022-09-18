«Мы после санкций умерли, что ли? Кроме Европы есть и другие страны». Симонян о матчах сборной

Теги Никита Симонян Сборная России по футболу РФС Сборная Кыргызстана по футболу товарищеские матчи (сборные) Политика Спорт-Экспресс Футбол

Никита Симонян прокомментировал выбор соперников для товарищеских матчей сборной России.

«Мы после санкций умерли, что ли? Есть цикл товарищеских матчей. Кроме Европы есть и другие страны.

Конечно же, есть смысл в том, чтобы команда собралась и провела пару матчей», – отметил первый вице-президент РФС.

С 19 сентября сборная России будет тренироваться на базе в Новогорске. На 24 сентября в Бишкеке запланирован матч команды с Кыргызстаном.

В ноябре также планируются встречи с Ираном и Боснией и Герцеговиной, однако проведение второй игры под вопросом.

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