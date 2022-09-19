Гальтье про 1:0 с «Лионом»: «Лучшие должны проявлять себя в таких матчах, и Неймар с Месси были хороши. У Нея большие амбиции»

Главный тренер подвел итоги матча Лиги 1 с (1:0).

«Было важно продолжить нашу серию и оторваться от преследователей. Мы провели очень хороший матч, хотя приходится сожалеть о количестве упущенных моментов. Счет мог быть крупнее, но в целом главное то, что мы заслужили победу.

позволяет нам поддерживать баланс на поле. Он проделывает большой объем работы, действует интенсивно, при этом он не эгоист. Он способен и подстраиваться, и демонстрировать вспышки технического великолепия.

Конечно, в таких матчах лучшие игроки должны проявлять себя, и Неймар с Месси сегодня были очень хороши. Ней много работал на благо команды и покинул поле с чувством некоторой озлобленности, разочарования, но это нормально. Его поведение безупречно.

Он хорошо подготовлен, находится в форме. У него большие амбиции в этом сезоне – как в плане клубных выступлений, так и в части личной статистики. И сборной Бразилии это касается тоже», – отметил Гальтье в эфире Amazon Prime.