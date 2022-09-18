Сторожук о 3:1 c «Химками»: «Соперник был лучше до гола. «Краснодар» мог выиграть крупно, не реализовали уйму моментов»

Главный тренер прокомментировал победу над «Химками» со счетом 3:1.

– Двоякое ощущение в том плане, что выиграли, но до гола соперник был лучше.

Первый гол нам был необходим. В сегодняшней победе большая заслуга наших болельщиков, они гнали нас вперед.

У нас молодая команда, играли против опытных ребят, мужиков, можно сказать. Чувствуется почерк , я желаю ему удачи.

Очень сложная победа, могли выиграть и крупно, не реализовали уйму моментов.

– Как оцените игру и ?

– Время на адаптацию нужно, познакомиться, они друг друга не знают по имени. Коммуникация – это не пустой звук. Мы все прекрасно понимаем. У нас нет выхода, нужно быстро привлекать их к стартовому составу. Считаю, что и Ленини, и Баши достойно сыграли.

Сегодня выделил бы команду, терпели, когда надо было, но Никита Кривцов провел достойный матч, вызов в сборную заслужил, – сказал .