Сторожук о 3:1 c «Химками»: «Соперник был лучше до гола. «Краснодар» мог выиграть крупно, не реализовали уйму моментов»

Теги Химки Спартак Гогниев премьер-лига Россия Александр Сторожук Краснодар Матч ТВ Ленини Пина Жоау Баши Никита Кривцов Футбол

Главный тренер «Краснодара» прокомментировал победу над «Химками» со счетом 3:1.

– Двоякое ощущение в том плане, что выиграли, но до гола соперник был лучше.

Первый гол нам был необходим. В сегодняшней победе большая заслуга наших болельщиков, они гнали нас вперед.

У нас молодая команда, играли против опытных ребят, мужиков, можно сказать. Чувствуется почерк Спартака Гогниева, я желаю ему удачи.

Очень сложная победа, могли выиграть и крупно, не реализовали уйму моментов.

– Как оцените игру Жоау Баши и Ленини Пины?

– Время на адаптацию нужно, познакомиться, они друг друга не знают по имени. Коммуникация – это не пустой звук. Мы все прекрасно понимаем. У нас нет выхода, нужно быстро привлекать их к стартовому составу. Считаю, что и Ленини, и Баши достойно сыграли.

Сегодня выделил бы команду, терпели, когда надо было, но Никита Кривцов провел достойный матч, вызов в сборную заслужил, – сказал Александр Сторожук.

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