Гогниев про 1:3 с «Краснодаром»: «Химки» получают поражения, играя хорошо, это сказывается на психологии»

Главный тренер «Химок» подвел итоги матча с «Краснодаром» (1:3) в Мир .

«Я всегда говорил, что результат придет. Мы разобрали команду соперника, получалось очень многое оба тайма. Пропустили и первый мяч нелогичный, второй – со стандарта, стало 0:2, после этого тяжело было психологически команде.

Надо прибавлять с точки зрения психологии, потому что мы получаем поражения, когда играем хорошо, это сказывается на психологии.

Поблагодарил ребят и сказал, что, если в таком формате мы будем играть каждый матч, результат придет. Нам еще больше надо работать, потому что скорости, которые предлагал соперник, высокие, надо им соответствовать. Под конец немножко просели, но создали немало моментов, по ощущениям, владели мячом больше. Реализация у была лучше.

Когда психологически команда на ходу, она уверенно играет. Мы притираемся, потому что пришел новый тренер, который, может быть, кардинально хочет поменять футбол, игрокам тяжело перестроиться.

Ребята показывают яркий футбол, последние две игры были продуктивные, мы владели инициативой, мячом, но реализация пока хромает. Будем работать. Должно пройти какое‑то время, чтобы сложилось мнение о команде, тренере», – отметил Гогниев.