У Сперцяна 11 (8+3) очков в 10 матчах РПЛ. Он делит 1-е место в списке бомбардиров с Промесом и Нобоа

забил восьмой гол в этом сезоне Мир .

22-летний футболист точным ударом под штангу открыл счет в матче с «Химками» (1:0, первый тайм).

С 8 голами в 10 матчах Сперцян делит первое место в списке бомбардиров лиги с и . Также у Эдуарда 3 результативные передачи – в матче против «Химок» он ассистировал на 33-й минуте Никите Кривцову.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На сайте доступна и видеотрансляция игры, которую в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».