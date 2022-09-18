У Сперцяна 11 (8+3) очков в 10 матчах РПЛ. Он делит 1-е место в списке бомбардиров с Промесом и Нобоа

Теги Химки Кристиан Нобоа премьер-лига Россия Краснодар Квинси Промес Эдуард Сперцян Футбол

Эдуард Сперцян забил восьмой гол в этом сезоне Мир РПЛ.

22-летний футболист точным ударом под штангу открыл счет в матче с «Химками» (1:0, первый тайм).

С 8 голами в 10 матчах Сперцян делит первое место в списке бомбардиров лиги с Квинси Промесом и Кристианом Нобоа. Также у Эдуарда 3 результативные передачи – в матче против «Химок» он ассистировал на 33-й минуте Никите Кривцову.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

На сайте доступна и видеотрансляция игры, которую в прямом эфире показывает канал «Матч ТВ».

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