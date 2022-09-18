Алип и Зайнутдинов прибыли в расположение сборной Казахстана на матчи Лиги Наций

Два игрока сборной Казахстана по футболу Нуралы Алип и Бактиер Зайнутдинов сегодняшним утром прилетели в Астану.

Оба футболиста смогли отправиться в Казахстан лишь после матчей 10-го тура РПЛ.

Алип не сыграл за «Зенит» в гостевой игре с «Динамо» (2:0), а Зайнутдинов отыграл 90 минут за ЦСКА в домашней встрече с «Торпедо» (0:1).

Помимо них, в ближайшее время к расположению национальной команды должны присоединиться защитник грозненского «Ахмата» Марат Быстров и защитник бельгийского «Моленбека» Ян Вороговский.

Учебно-тренировочные сборы Национальной сборной Казахстана стартовали 16 сентября.

22 сентября казахстанцы примут дома Беларусь. Через три дня подопечные Адиева проведут заключительный матч в групповом этапе против Азербайджана, который пройдет на стадионе «Далга Арена» в Баку.

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