Тэмми Абрахам: «Моуринью – один из лучших тренеров в плане управления людьми. Он никогда не скажет мне в перерыве, что я молодец»

похвалил за умение работать с людьми.

«Он один из лучших тренеров в плане управления людьми. Он знает, как разговаривать с игроками, знает лучший способ разобраться с каждым.

Например, мне он никогда не говорит, как хорошо я играю. Он никогда не скажет мне в перерыве, что я молодец, хотя я про себя думаю: «Вообще-то я хорошо играю». Он всегда хочет, чтобы ты добился большего.

Перед полуфиналом Лиги конференций против «Лестера» в прошлом сезоне он затащил меня в комнату и сказал: «Тэмми, я не думаю, что ты был достаточно хорош».

Я был удивлен, потому что я забил в предыдущей игре! Я спросил, что он имеет в виду, и он сказал, что не видел Тэмми, которого он видел, например, в игре против «Лацио». Это меня мотивировало, и в итоге я забил победный гол против «Лестера», – рассказал форвард «Ромы».