Марсьяль поссорился с Моуринью из-за номера на футболке: «Я сказал ему, что хочу сохранить 9-й, но мне дали 11-й. Ему не хватало уважения ко мне»

рассказал, что поссорился с из-за игрового номера.

Португалец возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 2016 по 2018 год.

«Все началось с истории с номером на футболке. Во время отпуска он прислал мне сообщение с вопросом, не хочу ли я сменить номер на 11-й, объяснив мне, что это здорово, потому что его носил , легенда клуба.

Я сказал ему, что испытываю величайшее уважение к Гиггзу, но предпочитаю сохранить 9-й номер. Когда я вернулся в клуб, я увидел свое имя под 11-м номером, история закончилась плохо. Ему не хватало уважения ко мне.

Он говорил обо мне в прессе короткими фразами, это было немного похоже на то, что он говорил о Кариме Бензема в «Реале». Ему нравятся эти маленькие игры, но он понимает, с кем он может так поступать.

Он знал, что мне тогда было 20 лет, и если бы я что-то сказал, то именно я сошел за молодого человека, которому не хватает уважения», – сказал нападающий в интервью France Football.