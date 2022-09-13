Жозе Моуринью: «В футболе больше нет авторских прав – есть интернет, можно копировать. Сегодня тренировать проще, маленькие клубы выросли»

заявил, что в футболе не осталось авторских прав.

Главный тренер «Ромы» дал интервью после победы над в 6-м туре Серии А (2:1).

«Нам нужно было сыграть спокойнее [в концовке], у нас следующий матч в четверг. Если мы бы сделали счет 3:1 раньше, то игра бы шла по-другому, но нам было важно вернуться на победный путь.

Последние 10 минут мы терпели, 7 минут компенсированного времени – это много, казалось, что они никогда не закончатся. Поздравляю [Паоло] Дзанетти, с его командой сложно играть, но мы заслужили победу.

Маленькие клубы? Они выросли, сегодня тренировать проще, есть интернет и инстаграм, можно копировать. В футболе больше нет авторских прав. Отставание на одно очко – не проблема. Конечно, победить «Удинезе» на выезде всегда сложно, но чемпионат – это тяжелый марафон. Если бы сегодня нам повезло чуть меньше, мы бы потеряли еще два очка», – сказал Моуринью.