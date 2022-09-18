Каминг-аут сделал игрок шотландского клуба «Гала Фейрайдин» Мюррей. Это первый действующий футболист-гей в Шотландии

Зандер Мюррей сделал каминг-аут и стал первым действующим футболистом-геем в Шотландии.

30-летний футболист «Гала Фейрайдин» из 5-го дивизиона страны открыто объявил о своей нетрадиционной сексуальной ориентации.

«Я чувствую, что вся тяжесть мира свалилась с моих плеч. Я хочу помочь другим игрокам, страдающим из-за этого, потому что мужчинам, особенно футболистам, нелегко справиться с этим. Это может быть трудно, ты можешь чувствовать себя очень одиноко.

Перед каминг-аутом думаешь, что люди отвернутся от тебя, думаешь о худшем. Но меня много кто поддержал, было здорово», – сказал Мюррей.

Председатель правления «Гала Фейрайдин» поддержал каминг-аут футболиста: «Все в клубе полностью поддерживают Зандера, и мы рады за него, что он чувствует себя комфортно».

Мюррей стал первым открытым геем в шотландском футболе со времен Джастина Фашану – первого в мире профессионального футболиста, совершившего каминг-аут в 1990 году. Он совершил самоубийство в 1998 году.