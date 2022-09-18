Жена Инсинье потеряла ребенка после полугода беременности. Вингер пропустит матчи Италии в Лиге наций

Вингер Лоренцо Инсинье пропустит сентябрьские матчи сборной Италии из-за трагедии в семье.

Как передает La Gazzetta dello Sport, Дженовеффа Дароне, супруга 31-летнего футболиста, потеряла ребенка после полугода беременности. В связи с этим итальянец также не участвует в тренировках .

У Лоренцо и Дженовеффы двое мальчиков – Кармине (2013 года рождения) и Кристиан (2015-го).

За 7 матчей в МЛС Инсинье забил 6 голов и отдал один голевой пас. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

сыграет с Англией и Венгрией в Лиге наций 23 и 26 сентября соответственно.