Инсинье обогнал Марадону, забив 116-й гол за «Наполи». Лишь у Мертенса и Гамшика больше

Теги серия А Италия Наполи Диего Марадона Лоренцо Инсинье Футбол

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье реализовал пенальти в матче Серии А с «Интером» (1:1).

30-летний хавбек забил 116-й гол за неаполитанцев во всех турнирах и вышел на чистое третье место в истории клуба, превзойдя Диего Марадону, на счету которого 115 мячей.

Рекордсмен «Наполи» по голам – Дрис Мертенс (144), второе место занимает Марек Гамшик (121).

Ранее стало известно, что по окончании сезона Инсинье продолжит карьеру в «Торонто».

В 20 матчах текущего чемпионата Италии на счету Инсинье 6 голов и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные