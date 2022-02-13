Инсинье обогнал Марадону, забив 116-й гол за «Наполи». Лишь у Мертенса и Гамшика больше

Полузащитник реализовал пенальти в матче Серии А с «Интером» (1:1).

30-летний хавбек забил 116-й гол за неаполитанцев во всех турнирах и вышел на чистое третье место в истории клуба, превзойдя , на счету которого 115 мячей.

Рекордсмен «Наполи» по голам – Дрис Мертенс (144), второе место занимает Марек Гамшик (121).

Ранее стало известно, что по окончании сезона Инсинье продолжит карьеру в «Торонто».

В 20 матчах текущего чемпионата Италии на счету Инсинье 6 голов и 5 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.