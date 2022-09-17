Тренер Федерера о его наследии: «Роджер сыграл большую роль в том, что игроки относятся друг к другу с уважением»

Тренер Роджера Федерера рассказал, каким швейцарца запомнят в туре. Северина Люти спросили о наследии 20-кратного чемпиона «Больших шлемов».

«Думаю, в первую очередь его будут помнить как хорошего человека. Для него это важнее, чем выиграть на титул больше или меньше.

Запомнят его доброту и отношение к другим игрокам. Роджер сыграл большую роль в том, что игроки относятся друг к другу с большим уважением. В раздевалке он общается со всеми.

Конечно, его успехи еще нескоро забудут, но я думаю, что человеческая сторона еще важнее.

И меня очень радует, что он не отвернется от тенниса».

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