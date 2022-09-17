Маррей о Федерере: «Не знаю, сколько он сможет играть на Кубке Лэйвера. Было бы прекрасно разделить с ним корт в паре»

Экс-первая ракетка мира прокомментировал завершение карьеры Роджера Федерера. Швейцарец уйдет из тенниса после Кубка Лэйвера, где сыграет в одной команде с Марреем.

«Я не знаю, сколько он сможет играть. Мы с ним это не обсуждали. Может быть, у меня будет возможность разделить с ним корт в паре или что-то такое. Это было бы прекрасно.

Конечно, он потрясающий игрок. Мне посчастливилось побороться с ним в крупнейших матчах крупнейших турниров. При этом тогда я это не ценил, но сейчас поражаюсь. Они с Рафой и Новаком добились потрясающих вещей.

Это очень грустный день для спорта. У него была невероятная карьера, невероятное долголетие. Когда он вернулся после травмы колена и выиграл Australian Open-2017, это было невероятно.

И все игроки уважали его за то, как он играл, как он себя вел. Я уверен, что об этом будет еще много разговоров».

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