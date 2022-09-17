Йоканович про 0:2 с «Зенитом»: «Нет ощущения, что «Динамо» играло в плохой футбол»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Зенита» (0:2) в 10-м туре Мир .

– У меня нет ощущения, что мы играли в плохой футбол. Со стартового свистка мы понимали, что у будет преимущество во владении мячом. В первом тайме были моменты, когда мы выбегали в контратаку.

Мы совершили фатальную ошибку, после нее пропустили гол, были подходы к воротам соперника. Во втором тайме определяющей стала вторая желтая карточка Фернандеса, которая превратилась в красную. Потом «Зенит» нас не отпустил.

– До удаления Фернандеса планировали выпустить Грулева и Тюкавина, а потом пришлось изменить планы?

– Это было логичное решение. Учитывая, что мы потеряли центрального защитника, нужно было перестраиваться и принимать более логичное решение в текущих условиях.

– В таких условиях что могло принести успех?

– Нам не хватало энергии, сил при переходе в контратаки. Когда был удален игрок, нам пришлось поменять схему. Мы выпустили игроков другого типа, но сложно было что‑то кардинально поменять, потому что у нас было на игрока меньше.

Ключевые факторы – нам не хватило скорости в переходных фазах в атаке. Когда мы остались в меньшинстве, нам было сложно вернуться в игру, – сказал .