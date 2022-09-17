Конте о борьбе за высокие места: «Тоттенхэм» только начал. АПЛ сложна. «Сити», «Ливерпуль» и «Челси» много выиграли»

высказался о том, сможет ли «Тоттенхэм» побороться за высокие места в .

В субботу «шпоры» крупно выиграли у (6:2).

«Мы должны постараться сделать все возможное. Премьер-лига очень сложна. На мой взгляд, мы только начали путь к борьбе за что-то важное. Только начали.

«Ман Сити», «Ливерпуль» и «Челси» были очень конкурентоспособны и много выигрывали. Каждый сезон они борются за победу в турнирам. В нашем уме и сердце амбиции должны быть направлены на то, чтобы расти.

Когда у тебя каждые три дня проходят важные матчи, нужен хороший состав. Иногда ты можешь отдохнуть или начать со скамейки запасных, но в следующей игре ты будешь играть», – сказал главный тренер .