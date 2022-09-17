У «Динамо» 1 удар в створ «Зенита» и 31% владения мячом после 1-го тайма домашней игры

«Динамо» уступает «Зениту» по нескольким показателям после 1-го тайма матча Мир .

Команда Славиши Йокановича проигрывает на своем поле со счетом 0:1. До перерыва она нанесла три удара по воротам соперника, в створ пришелся лишь один. У гостей при этом три точных удара, всего – 7.

Также «Зенит» значительно больше владел мячом – 69% против 31%. «Динамо» чаще фолило – 11 нарушений при 3 у соперника.

«Динамо» – «Зенит». 0:1 – Мостовой забил после ошибки Норманна. Видеотрансляция и текстовый онлайн