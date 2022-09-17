Карпин о 1-м тайме с «Крыльями»: «Я был в бешенстве, злой. План «Ростова» был нарушен. Пешком, в недодачу никого не обыграешь»

Валерий Карпин поделился ощущениями от игры «Ростова» с «Крыльями Советов» (2:1).

– Как вы себя сейчас чувствуете?

– Уже опустошение. Оно наступает обычно после таких нервов.

– Сложилось впечатление, что на перерыв вы ушли в бешенстве. Что пошло не так? План на игру нарушен?

– Он был нарушен, не реализован. Поэтому был в бешенстве, злой. Академично играть, естественно, нельзя. Пешком, без открывания за спину, в недодачу – никого так не обыграешь.

– Быстрый гол сыграл дурную шутку?

– Не знаю, может быть. Не могу сказать.

– В начале сезона вы сказали, что первые оценки, первые выводы можно будет делать по итогам 10 туров. Вот сейчас 10 туров прошли.

– Эти 10 туров прошли хорошо с точки зрения набора очков. Надо еще набрать очков 12-13, чтобы не бороться за стыки. А дальше посмотрим, – сказал главный тренер «Ростова».

«Да какая разница!» От этого диалога Карпина и журналиста «Матча» кружится голова