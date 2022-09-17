«Ньюкасл» 6 матчей не выигрывает в АПЛ. Победа была лишь в 1-м туре

«Ньюкасл» одержал лишь одну победу за 7 матчей чемпионата Англии в сезоне-2022/23.
Сегодня команда Эдди Хау дома сыграла вничью с «Борнмутом» (1:1) в 8-м туре АПЛ.
«Сороки» сумели выиграть лишь в первом матче сезона – 2:0 у «Ноттингем Форест». С тех пор в чемпионате у них пять ничьих (c «Брайтоном», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптоном», «Кристал Пэлас и «Борнмутом») и одно поражение (от «Ливерпуля»).
В следующем туре «Ньюкасл» встретится с «Фулхэмом» – это случится 1 октября.
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