«Ньюкасл» 6 матчей не выигрывает в АПЛ. Победа была лишь в 1-м туре

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«Ньюкасл» одержал лишь одну победу за 7 матчей чемпионата Англии в сезоне-2022/23.

Сегодня команда Эдди Хау дома сыграла вничью с «Борнмутом» (1:1) в 8-м туре АПЛ.

«Сороки» сумели выиграть лишь в первом матче сезона – 2:0 у «Ноттингем Форест». С тех пор в чемпионате у них пять ничьих (c «Брайтоном», «Манчестер Сити», «Вулверхэмптоном», «Кристал Пэлас и «Борнмутом») и одно поражение (от «Ливерпуля»).

В следующем туре «Ньюкасл» встретится с «Фулхэмом» – это случится 1 октября.

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