Пеп Гвардиола: «У «Ман Сити» будет 1 полевой и 2 вратаря во время паузы на сборные, так что будем сидеть дома или поедем в отпуск»

высказался о победе «Манчестер Сити» над (3:0) в 8-м туре .

«После матча Лиги чемпионов сложно играть против столь сильной командой. Я знаю, насколько трудно победить здесь, но мы хорошо начали игру. Иногда такое случается, но в матче с «Ньюкаслом» мы тоже сделали это, а потом проигрывали.

Сегодня мы забили второй гол, а их удаление позволило контролировать ситуацию. У «Вулвс» был хороший отрезок при счете 2:0. Тогда мы были в опасной ситуации.

Атакующим игрокам нравится забивать, ведь это добавляет им увренности. Грилиш агрессивно действовал в индивидуальных единоборствах в предыдущих матчах, но сегодня он забил. Это единственное отличие от его предыдущих игр.

У во время паузы на матчи сборных останется один полевой игрок и два вратаря. Будет совсем пусто, так что мы будем сидеть дома или поедем в отпуск», – сказал тренер «Манчестер Сити».