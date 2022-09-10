Игрока сборной США Робинсона арестовали за отказ отплатить шот стоимостью 5 долларов. Он обвинил бармена в расизме

Защитник сборной отказался платить 5 долларов за коктейль и обвинил бармена в расизме.

В прошлую субботу полиция арестовала игрока . Инцидент произошел в одном из баров Атланты.

Робинсон взял с подноса с напитками один шот стоимостью 5 долларов, не заплатив. Бармен сообщил об этом менеджеру заведения, который попросил полицию вывести футболиста из бара.

Полицейские сообщили Майлзу, что ему достаточно оплатить шот, после чего он может спокойно уйти. Однако игрок отказался платить. «Все это из-за пяти долларов, бро», – сказал Робинсон.

Кроме того, футболист обвинил бармена в расизме, заявив полицейским: «Вы хотите слушать только бармена-расиста, а меня слушать не собираетесь». Робинсон заявил, что вся ситуация произошло потому, что он был единственным темнокожим мужчиной в баре.

В итоге полиция арестовала Майлза по обвинению в краже. Его отпустили под залог в 150 долларов.