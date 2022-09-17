Георгий Джикия: «Можно шутить, что «Спартак» зависит от Литвинова и Мартинса, «дожили». Но это реально потери, если серьезно»

Георгий Джикия рассказал, как травмы повлияли на результаты «Спартака».
– Поражения от «Зенита» и «Ростова» случились на фоне серьезных кадровых потерь. Как команда перенесла эти неудачи?
– Это были игры с соперниками из верхней части таблицы. У нас не все получилось. Так совпало, что оба раза вели в счете, но в итоге уступили. Мы тщательно разобрали матчи, чтобы не повторить допущенных ошибок и скорее реабилитироваться.
Если говорить о травмах, то можно пошутить, что сегодняшний «Спартак» зависит от Литвинова и Мартинса, «дожили». Но если серьезно, то это действительно потери: ребята стабильно выходили в основном составе.
– После ухода Жиго Литвинов стал одним из твоих ключевых напарников по центру обороны.
– Руслан прибавляет, он большой молодец на поле и за его пределами. Перехваливать не хочется, но если продолжит так же относиться к своей работе, то все у него будет хорошо.
– Действовать в центре обороны без Самюэля уже привык?
– К этому нужно относиться спокойно и профессионально. Партнеры на поле часто меняются, тем более что раньше мы часто играли в три центральных.
Все хорошее когда-то заканчивается. Вот и Самюэль уехал, его история в России подошла к концу. Пока его сильно не тревожу, пусть спокойно адаптируется в «Марселе». Кстати, недавно забил первый гол, надо поздравить.
А что касается «Спартака» сегодняшнего, то смотрю только вперед. У нас есть Чернов, Маслов, который наконец-то вернулся после тяжелой травмы, теперь добавился Мевля.
– Против Михи ты играл и в РПЛ, и за сборную России против Словении.
– Да, и он был рядом, когда я забил за сборную тот самый гол ударом через себя в гостевом матче! Давно уже с ним пересекаемся. Опытный защитник, который отлично знает нашу лигу, а это важно. У нас с Михой никаких конфликтов не было, тепло его приветствовал в «Спартаке». Добро пожаловать! – сказал капитан красно-белых.