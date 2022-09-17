Георгий Джикия: «Можно шутить, что «Спартак» зависит от Литвинова и Мартинса, «дожили». Но это реально потери, если серьезно»

рассказал, как травмы повлияли на результаты «Спартака».

– Поражения от и случились на фоне серьезных кадровых потерь. Как команда перенесла эти неудачи?

– Это были игры с соперниками из верхней части таблицы. У нас не все получилось. Так совпало, что оба раза вели в счете, но в итоге уступили. Мы тщательно разобрали матчи, чтобы не повторить допущенных ошибок и скорее реабилитироваться.

Если говорить о травмах, то можно пошутить, что сегодняшний «Спартак» зависит от Литвинова и Мартинса, «дожили». Но если серьезно, то это действительно потери: ребята стабильно выходили в основном составе.

– После ухода Жиго Литвинов стал одним из твоих ключевых напарников по центру обороны.

– Руслан прибавляет, он большой молодец на поле и за его пределами. Перехваливать не хочется, но если продолжит так же относиться к своей работе, то все у него будет хорошо.

– Действовать в центре обороны без Самюэля уже привык?

– К этому нужно относиться спокойно и профессионально. Партнеры на поле часто меняются, тем более что раньше мы часто играли в три центральных.

Все хорошее когда-то заканчивается. Вот и Самюэль уехал, его история в России подошла к концу. Пока его сильно не тревожу, пусть спокойно адаптируется в «Марселе». Кстати, недавно забил первый гол, надо поздравить.

А что касается сегодняшнего, то смотрю только вперед. У нас есть Чернов, Маслов, который наконец-то вернулся после тяжелой травмы, теперь добавился Мевля.

– Против Михи ты играл и в , и за сборную России против Словении.

– Да, и он был рядом, когда я забил за сборную тот самый гол ударом через себя в гостевом матче! Давно уже с ним пересекаемся. Опытный защитник, который отлично знает нашу лигу, а это важно. У нас с Михой никаких конфликтов не было, тепло его приветствовал в «Спартаке». Добро пожаловать! – сказал капитан красно-белых.