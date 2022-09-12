Олег Иванов о Захаряне и «Челси»: «Вброс какой-то. Тогда Агаларова должен «Реал» подписать»

Теги Рубин Олег Иванов премьер-лига Россия Первая лига Динамо Москва Ахмат Матч ТВ Гамид Агаларов Арсен Захарян Футбол

Олег Иванов со скепсисом относится к новостям о возможном переходе Арсена Захаряна в «Челси».

– Как вам новости о возможном отъезде Арсена Захаряна в «Челси»?

– Мне изначально показалось это мифической историей.

– Почему?

– Ну вы посудите: Александр Головин играет в «Монако», а Захарян переходит в «Челси»? Давайте объективно взглянем на вещи. Я бы еще поверил, если бы его взял «Челси», а потом отдал бы в аренду в другой европейский чемпионат.

– Была информация, что «Челси» хотел его подписать в свою академию.

– По моей информации, вся эта история была каким-то вбросом. Не преуменьшаю заслуг Захаряна. Да, он талантливый парень, но если так судить, то Гамида Агаларова должен был подписать мадридский «Реал». 

Что сделал Захарян сверхъестественного, чего не делал Головин? Саша в свое время показывал более зрелый футбол. Он и сейчас в «Монако» регулярно отмечается результативными действиями. А Захарян в последних матчах растворился.

– Получается, что сейчас наши футболисты не будут уезжать в Европу даже в минимальном количестве?

– На самом деле в Европе есть наши ребята, если брать не топовые лиги. Понятно, что сегодня прежде чем взять русского, все тысячу раз перекрестятся. Только время вылечит. Нужно ждать, когда закончится вся эта ситуация, – сказал полузащитник «Рубина».

«Чуть взгрустнул. Уже отошел». Эмоции Захаряна от срыва трансфера в «Челси»

«После войны было сложно, но мы выкарабкались». Кто воспитал Арсена Захаряна и приблизил к АПЛ

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные