Кузманович о россиянах в Европе: «Зачем уезжать, если дома все есть?»

высказался о том, почему мало российских футболистов уезжают в топ-чемпионаты.

– Погребняк был одним из редких российских футболистов того времени, кто неплохо себя проявил в Европе. Как думаете, почему так мало россиян уезжают в топовые чемпионаты?

– Я думаю, российским футболистам просто нравится играть на родине. У них здесь есть все: хорошая зарплата, семья рядом, отличная инфраструктура... Думаю, поэтому их в Европу и не тянет. Тут есть все, чтобы играть и развиваться.

К тому же Россия – очень красивая страна. Но в Европе все же играют российские футболисты, несмотря на наличие ряда хороших отечественных команд: ЦСКА, «Зенит», «Динамо» и другие.

Тут интересный чемпионат, да и вы посмотрите только на стадионы этих клубов! На них приятно играть. Тут все условия. Зачем уезжать, если дома все есть? – сказал экс-игрок сборной и «Интера».