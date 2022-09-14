Французская газета Le Quotidien бойкотирует ЧМ в Катаре из-за ситуации с правами человека

Французская газета будет бойкотировать чемпионат мира в Катаре из-за ситуации с правами человека.

Речь идет про Le Quotidien, главную газету, издаваемую на острове Реюньон, заморском департаменте Франции. Редакция объявила на этой неделе, что воздержится от освещения предстоящего чемпионата мира в Катаре.

Газета не будет публиковать ни одной статьи или рекламы, которая затрагивает спортивную сторону турнира. В Le Quotidien объявили об этом в заметке «Без нас».

В статье говорится, что предстоящий турнир «кристаллизует нетерпимые нападки на человеческое достоинство и свободу», а в качестве причин бойкота приводятся права рабочих, меньшинств и экологические проблемы.

«Понимаем, что такое радикальное решение расстроит читателей, которые хотели бы получать информацию о турнире как обычно, и рекламодателей, которые рассчитывали показать себя во время чемпионата. Однако мы заявляем об этом во имя ценностей, провозглашенных 13 сентября 1976 года (день создания газеты – прим.), во имя ценностей, из-за которых читатели и рекламодатели доверяли нам все эти годы», – говорится в заметке.