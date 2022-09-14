Федотов о 2:1 с «Уралом»: «Это дух победителя – вырывать такие непростые матчи»

Тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе над (2:1) в Фонбет Кубке России.

«Настоящий кубковый матч с интригой. Было много предпосылок для более быстрого развития своих атак. Мало использовали пространство за спинами соперника. Как только мы это делали, была напряженность.

Слабо задействовали фланги. Оттуда почти не было угроз. Но забили со стандарта, правда, потом пропустили. Финальный штурм принес нам победу, но было непросто. «Урал» хорошо себя показал, их команда меняется с новым тренером. Мы видим черты новой игры. Понимали, что матч будет непростой.

За Гайича радовались особенно? К любому бы другому бросились бы так же. Эта атмосфера показывает, что у команды огромное желание победить на домашнем стадионе. Это дух победителя – вырывать такие непростые матчи.

Мы ротируем нагрузку. Скоро матч в . Дали кому-то передохнуть, другим дали почувствовать тонус. Нужно было воспользоваться пространством после забитого гола, идти вперед, ловить зоны. Нужно было искать шансы в быстрых атаках», – сказал Федотов.